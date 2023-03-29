На фото — выступление президента Т. Г. Масарика 27. 10. 1928 перед членами правительства к 10-й годовщине ЧСР. Речь была записана на граммофонную пластинку как второй аудиодокумент для архива «Радиожурнала».|Фото: APF Český rozhlas