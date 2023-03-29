Новости
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Глава МИД Чехии: «Российские спортсмены воспитаны государством и выступают за армейские клубы»
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Премьер-министры восьми стран, включая Чехию, призвали соцсети эффективнее бороться с дезинформацией
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Сотни человек по призыву профсоюзов вышли в Праге на марш протеста против пенсионной реформы
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Доходы музыкальной индустрии Чехии выросли за год почти на 14%
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Ян Липавский сравнил ситуацию в Украине с Чехословакией перед Второй мировой войной
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Экономика
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Чехии грозит вырубка миллиона фруктовых деревьев. Станет ли редкостью чешское яблоко?
Почему чешские производители опасаются дальнейшего импорта яблок из Польши? Станет ли редкостью чешское яблочко?
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Бывший вице-президент «Транснефти» Арустамов исчез из компаний, владеющих недвижимостью в Праге
За последние месяцы бизнесмен из РФ Михаил Арустамов вышел из числа собственников объектов элитной недвижимости, которыми владел в Чехии. Его заменил швейцарский банкир.
Политическая ситуация
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Чешские законы о стерилизации трансгендеров — европейская аномалия. Министры готовы действовать
Чехия — одна из 6 стран Европы, трансгендеры которой, решив привести документы в соответствие со своей идентичностью, сталкиваются с обязанностью стерилизации.
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Президент Чехии. План 100 дней
Президент Чешской Республики Петр Павел выполнил обещание и опубликовал план работы на 100 дней, включающий встречи с политиками и формирование команды советников.
Внешняя политика
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«Наилучший сценарий для Европы – переворот и демократизация России»
Наилучшим для Европы сценарием станет переворот в России с последующей демократизацией, считает аналитик чешской Ассоциации по международным вопросам Павел Гавличек.
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Сотрудничество Чехии и Тайваня – полупроводниковая индустрия, авиапромышленность, нанотехнологии
Именно Чешская Республика в 2020 году дала старт более интенсивному развитию экономических связей между центрально-европейскими государствами и Тайванем .
Общество
Годовщина недели
Культура
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Павильон Чехии на EXPO 2025 будет построен в виде стеклянной спирали
В Чешской Республике на днях стал известен проект-победитель конкурса на строительство национального павильона на Всемирной выставке EXPO 2025 в Осаке.
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Radiodays Europe: подписан договор о сотрудничестве между «Чешским Радио» и украинским UA:PBC
Прага после Барселоны, Берлина и других городов стала 13-й остановкой конференции Radiodays Europe. В ней принимают участие свыше 1200 гостей, включая спикеров Австралии.
История
Путешествия
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Из центра Праги — в живописный уголок Моравии
Сегодня мы пригласим вас прогуляться по центру Праги, а потом перенесемся с главной площади столицы, где вскоре откроются пасхальные ярмарки, в живописный уголок Моравии.
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Прага в поисках альтернативы сверхтуризму
Падением Праги несколько лет назад назвал ситуацию в столице, обремененной пьяными туристами, The Guardian. Прага хотела бы привлечь в город другую категорию гостей.
100 лет «Чешскому Радио»
Иностранцы и Чешская Республика
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Чехия и помощь украинским беженцам – сила в солидарности
Первый военный год мы пережили и в основном справились – считает уполномоченная по правам человека чешского правительства.
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От поисков жилья до записи к врачу. Как в чешской провинции помогают украинским беженцам
Почти полмиллиона украинских беженцев приняла за год войны Чешская Республика. После оформления визы все они получили право на работу, медицинское обслуживание и пособия.
Наука и техника
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Пражский национальный театр отапливается дыханием зрителей
Тепло, исходящее от зрителей, использование солнечных панелей и тепловых насосов. Благодаря этому Национальный театр сэкономит несколько сотен тысяч крон в год.
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Изучение психоактивных веществ, продающихся в интернете, поможет при передозировках
По экспертным оценкам, в интернете сейчас можно купить до тысячи психоактивных веществ с непонятным составом. Ученые изучают их влияние на организм человека.
Природа
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Чешские ученые верят в воссоздание северного белого носорога
Прошло 5 лет со дня смерти последнего самца северного белого носорога в мире. Его судьба переплелась с Чехией и после смерти. Его останки перевезут отсюда в Кению.
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Война России против Украины – война против окружающей среды
Вторжение российской армии в Украину принесло не только человеческие смерти и испепеленные города, но и привело к экологической катастрофе.