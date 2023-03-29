Чехия помогает

В новой серии передач Radio Prague International мы расскажем о проектах в шести приоритетных странах, куда ныне направляется целевая помощь из Чехии.
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10 самых знаменитых чешских художников

В цикле передач Radio Prague Int. мы рассказываем о чешских художниках, сумевших завоевать всемирное признание.
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100 лет «Чешскому Радио»

1933 – 1937 Миллионный слушатель радио

  • В 1930-е годы общество «Радиожурнал» (Radiojournal) с ограниченной ответственностью, обладавшее монополией на радиовещание, регулярно организовывало множество рекламных мероприятий, направленных на распространение среди граждан Чехословакии информации о важной роли радио с целью привлечения новых концессионеров (речь шла о слушателях). Особенно в сельские районы часто отправлялся рекламный автобус, оснащеннный мощными динамиками для массового прослушивания сообщений. В 1937 году число слушателей в Чехословакии достигло одного миллиона. | Фото: APF Český rozhlas

    Особенно в сельские районы часто отправлялся рекламный автобус, оснащеннный мощными динамиками для массового прослушивания сообщений. В 1937 году число слушателей в Чехословакии достигло одного миллиона. |Фото: APF Český rozhlas

  • 1928 – 1932 Стремительное развитие радио, На фото — выступление президента Т. Г. Масарика 27. 10. 1928 перед членами правительства к 10-й годовщине ЧСР. Речь была записана на граммофонную пластинку как второй аудиодокумент для архива «Радиожурнала». | Фото: APF Český rozhlas

    На фото — выступление президента Т. Г. Масарика 27. 10. 1928 перед членами правительства к 10-й годовщине ЧСР. Речь была записана на граммофонную пластинку как второй аудиодокумент для архива «Радиожурнала».|Фото: APF Český rozhlas

  • Скромным пристанищем для импровизированной радиостудии служила армейская палатка, установленная в предместье Праги Кбелы. Оттуда 18 мая 1923 года, в 8 часов 15 минут вечера, началось первое регулярное общественное радиовещание. | Фото: APF Český rozhlas

    Скромным пристанищем для импровизированной радиостудии служила армейская палатка, установленная в предместье Праги Кбелы. Оттуда 18 мая 1923 года, в 8 часов 15 минут вечера, началось первое регулярное общественное радиовещание.|Фото: APF Český rozhlas

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Петр Павел принес присягу президента республики

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: Marie Veselá, Český rozhlas

    Фото: Marie Veselá, Český rozhlas

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: Adam Bejšovec, Český rozhlas

    Фото: Adam Bejšovec, Český rozhlas

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

    Фото: René Volfík, iROZHLAS.cz

  • Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

    Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

  • Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

    Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

  • Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

    Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

  • Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

    Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

  • Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

    Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

  • Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

    Фото: Barbora Navrátilová, Radio Prague International

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30 минут о Чехии

30 минут о Чехии

Все новости чешской политики, культуры, спорта и науки, интервью и репортажи на Radio Prague International. Все, что вам нужно знать о Чехии. По будням и субботам.

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